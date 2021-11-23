BİM 26 Kasım indirimli ürünler listesi sadece mutfağını değil, ev tekstili ürünlerini de yenilemek isteyenler için büyük fırsatlarla dolu. Antibakteriyel yorgandan yastığa, battaniyeden kurulama havlusuna ev tekstili ürünlerden çocukların gelişimini destekleyen pek çok ürün 26 Kasım Cuma BİM kataloğunda yer alıyor….

26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 1. SAYFA

Kanvas Tablo 35x50 cm 39,90 TL

MDF Tablo 3'lü 24,90 TL

Metal Raf Kitaplık 59,90 TL

Kütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TL

Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

Fakir Kahve Baharat Öğütücü 299 TL

Fakir Filtre Kahve Makinesi 299 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL

Dresuar 299 TL

Nostaljik Radyo 129 TL

Küçük Boy Hasır Sepet 11,90 TL

Büyük Boy Hasır Sepet 14,90 TL

Mini Ahşap Tabure 99 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 22,50 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 19,50 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 17,50 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 9,90 TL

Kestane Çizici 7,90 TL

26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 2. SAYFA

Viadante Antibakteriyel Çift Kişilik Yorgan 179 TL

Antibakteriyel Yastık 59,90 TL

Soley Lüks Emboss Battaniye 200x240 cm 159 TL

Letoon Erkek Sukuba Takım 129 TL

Kadın Kapüşonlu Flanel Sabahlık 79,90 TL

Kadın Kadife Düğmeli Takım 79,90 TL

Soley Kurulama Havlusu 3'lü 9,90 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 29,90 TL

Püsküllü Koltuk Örtüsü 32,90 TL

Tefal Krep Tavası 25 cm 99,90 TL

Fonksiyonel Rende 89,90 TL

Salata Kurutucu 27,50 TL

Toz Alma Aparatı 19,90 TL

Glass in love Cam Sprey Yağlık 22,90 TL

Plastik Ürün Çeşitleri 12,90 TL

Duşakabin Şampuanlık 22,50 TL

LAV Minik Kase 6'lı 11,90 TL

LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 880 cc 12,50 TL

LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 1500 cc 15,50 TL

LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 2600 cc 19,50 TL

26 KASIM CUMA BİM KATALOĞU 3. SAYFA