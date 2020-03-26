26 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 26 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
26 Mart 2020, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.00: Yaşamak Güzel Şey
Müfit Can Saçıntı’nın duygusal komedi türündeki filmi ‘Yaşamak Güzel Şey’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Müfit, herkesten azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adamdır. Yaşadığı şanssız bir olayın ardından hayatını sorgulamaya başlar. Kendi ile hesaplaşması bitince hayatta göremediği güzellikleri keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan.
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Hünkar, Züleyha’yı kurtarsın diye Demir’e dil döker. Mahkemede, dava konusunu içinden çıkılmaz hale getirecek bir olay yaşanır. Müjgan, Yılmaz ve oğluna bir mektup bırakarak intihara kalkışır. Yılmaz’ın kalbini derinden yaralayacak bir mektup daha vardır.
CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü
‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, koronavirüs her yönüyle ele alınacak. Hande Fırat ve POSTA Gazetesi yazarı Murat Çelik soracak; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Koray Başar yanıt verecek.
ATV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
STAR TV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Bir Baba Hindu
FOX TV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 3'Te 3 Tarih
TV8 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
Kanal 7 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla