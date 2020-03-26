26 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.00: Yaşamak Güzel Şey

Müfit Can Saçıntı’nın duygusal komedi türündeki filmi ‘Yaşamak Güzel Şey’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Müfit, herkesten azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adamdır. Yaşadığı şanssız bir olayın ardından hayatını sorgulamaya başlar. Kendi ile hesaplaşması bitince hayatta göremediği güzellikleri keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan.

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Hünkar, Züleyha’yı kurtarsın diye Demir’e dil döker. Mahkemede, dava konusunu içinden çıkılmaz hale getirecek bir olay yaşanır. Müjgan, Yılmaz ve oğluna bir mektup bırakarak intihara kalkışır. Yılmaz’ın kalbini derinden yaralayacak bir mektup daha vardır.

CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü

‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, koronavirüs her yönüyle ele alınacak. Hande Fırat ve POSTA Gazetesi yazarı Murat Çelik soracak; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Koray Başar yanıt verecek.





ATV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova





KANAL D 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey





STAR TV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Bir Baba Hindu





FOX TV 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor





TRT 1 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 3'Te 3 Tarih





TV8 26 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Köyden İndim Şehire





Kanal 7 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla





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