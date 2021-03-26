Türkiye 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayısı ve vefat eden sayısı merakla bekleniyor. Türkiye'de son yayınlanan verilere göre 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi, 157 hasta ise hayatını kaybetti.. Peki 26 Mart Koronavirüs Tablosu açıklandı mı?

26 Mart 2021, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin dünkü tablosuna göre son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1210 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.

26 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ise henüz yayınlanmadı.

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