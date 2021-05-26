Türkiye 26 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı! İşte günlük vaka sayısı

26 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı! İşte günlük vaka sayısı

Türkiye

26 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı! İşte günlük vaka sayısı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 26 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

26 Mayıs 2021, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713’e yükseldi.

AA

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