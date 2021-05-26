26 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı! İşte günlük vaka sayısı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 26 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
26 Mayıs 2021, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye’de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713’e yükseldi.
AA