26 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları! Tarihi zirve yakın...

26 Mayıs altın fiyatları... Gram altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Gram altınla birlikte çeyrek altın ve cumhuriyet altınının fiyatı da yükseldi. Peki, altın piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

TARİHİ ZİRVE 540 LİRA

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra hafif yükseliş hareketine başlayan altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 30 kazanç sağlamış oldu. Gram altın gün içinde en yüksek 518.2 lirayı gördü. Böylece tarihi zirvesinden sadece 22.4 lira uzakta.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın 518 lira, çeyrek altın 851 liradan satılırken cumhuriyet altınının fiyatı ise 3 bin 390 lira

BORSA İSTANBUL DÜŞTÜ, DÖVİZ, ALTIN HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyelerini gördükten sonra dar bantta uzun süredir 1300-1400 puan arasında seyretmeye başladı. Döviz tarafında ise hareketliliğin artması altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken euro karşısında 4.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizi bir dönem hızlı yükseliş yaşadı. Ardından gerileme gösterdi ve yüzde 1.50 dolaylarında dengelenme yaşadı. Yatırımcılar ise ABD’de enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen faizin düşük kalması nedeniyle farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı.