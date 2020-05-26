Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.00: İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konseriyle, bu akşam 20.00’de sevenleriyle Kanal D’de buluşacak.

Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik edecek.

Sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı “İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri” 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de…





ATV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Oskar's Oasis

10:30 Emoji filmi

12:20 Oskar''s Oasis

12:40 Oskar's Oasis

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Centilmen

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Evde Bayram Konserleri Mahsar Alanson

21:00 Karlar Ülkesi

23:00 Ölümlü Dünya





KANAL D 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

23:30 Çetin Ceviz 2





STAR TV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 İyi Aile Çocuğu

23:30 Aramızda Kalsın





FOX TV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kayseri ASlanı

22:00 Maskeli Beşler Irak





TRT 1 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Sağlıklı Mutfak

06:30 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Sosyete Şaban"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"

21:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:15 Türk Sineması "Sosyete Şaban"





TV8 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

06:00Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 2

21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)

23:45 Çakallarla Dans 2





Kanal 7 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İyi Aile Robotu

09:40 Zeynep

11:00 Bayram Sohbetleri

11:50 Molla Ahmed

13:25 Kezban Yenge

14:50 Tabancamın Sapını

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

23:00 Villa





a2 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











