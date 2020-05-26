26 Mayıs Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
26 Mayıs Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 26 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
26 Mayıs 2020, Salı 08:55 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.00: İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konseriyle, bu akşam 20.00’de sevenleriyle Kanal D’de buluşacak.
Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik edecek.
Sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı “İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri” 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de…
ATV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Oskar's Oasis
10:30 Emoji filmi
12:20 Oskar''s Oasis
12:40 Oskar's Oasis
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Centilmen
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Evde Bayram Konserleri Mahsar Alanson
21:00 Karlar Ülkesi
23:00 Ölümlü Dünya
KANAL D 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
23:30 Çetin Ceviz 2
STAR TV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 İyi Aile Çocuğu
23:30 Aramızda Kalsın
FOX TV 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kayseri ASlanı
22:00 Maskeli Beşler Irak
TRT 1 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Sağlıklı Mutfak
06:30 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Sosyete Şaban"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"
21:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:15 Türk Sineması "Sosyete Şaban"
TV8 26 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
06:00Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 2
21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)
23:45 Çakallarla Dans 2
Kanal 7 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İyi Aile Robotu
09:40 Zeynep
11:00 Bayram Sohbetleri
11:50 Molla Ahmed
13:25 Kezban Yenge
14:50 Tabancamın Sapını
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
23:00 Villa
a2 26 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın