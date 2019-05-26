Güney Afrika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ülkede hissedilirken ülkemizdeki son depremler de araştırılmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün ülkemizde bu saate kadar 3'ten büyük 4'ten küçük 2 deprem meydana geldi. İlki saat 05.38'de Karadeniz'de, ikincisi ise 06.04'te Van Gölü'ndeydi. İki depremin büyüklüğü de 3.0...