Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’da 6 bilen bir kişi 26 milyon 181 bin 291 liranın sahibi oldu. 10, 11, 22, 24, 42, 43 numaralarını tahmin eden talihlinin kuponu Bodrum'dan yatırdığı öğrenildi.

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

MUĞLA (İHA)