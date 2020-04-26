26 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 26 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
26 Nisan 2020, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 22.00: Çok Güzel Hareketler 2
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.
CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle Talpa Başkanı Murat Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır konuk olacak. Programda, corona virüs sürecinde tıbbi malzeme üretimi konusunda atılan adımlar ve sivil havacılıktaki son durum masaya yatırılacak.
STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk
Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’un bu haftaki durakları İstanbul ve Kocaeli- Gebze olacak. Vahe Kılıçarslan, İstanbul’da özel bir mekanda iftar menülerinin tariflerini ekrana taşıyacak. Gebze’de ise, Hatice Hanım’a konuk olup evini dekore edecek.
ATV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
11:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
KANAL D 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
15:00 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
09:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Güzel Köylü
FOX TV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Ayla
23:45 Paris'ten Sevgilerle
TRT 1 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Küçük Hanımefendi
07:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:15 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:00 Diriliş "Ertuğrul"
12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:15 Tutunamayanlar Çevrimiçi
14:50 Hacı Arif Bey
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Dengi Dengine
23:10 Ramazan Güzeldir
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
TV8 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:45 Para bende
10:15 El Değmemiş Aşk
12:00 İkimizin Yerine
14:15 Kolpaçino 3. Devre
16:30 Survivor Panaroma Hafta Sonu
20:00 Suvivor 2020
Show TV 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Senede Bir Gün
16:15 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tosun Paşa
21:45 İbo ile Güllüşah
23:45 İbo ile Güllüşah
Kanal 7 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Karahisar Kölesi
09:20 Zeynep
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Kezban Yenge
13:30 Hey Onbeşli
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:00 Masum
17:50 Hafta Sonu Haberleri
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
22:15 Aşk Bir Rüya
23:40 Çağrı
a2 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla