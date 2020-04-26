26 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 22.00: Çok Güzel Hareketler 2

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.

CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle Talpa Başkanı Murat Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır konuk olacak. Programda, corona virüs sürecinde tıbbi malzeme üretimi konusunda atılan adımlar ve sivil havacılıktaki son durum masaya yatırılacak.

STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’un bu haftaki durakları İstanbul ve Kocaeli- Gebze olacak. Vahe Kılıçarslan, İstanbul’da özel bir mekanda iftar menülerinin tariflerini ekrana taşıyacak. Gebze’de ise, Hatice Hanım’a konuk olup evini dekore edecek.





ATV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

11:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar





KANAL D 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

15:00 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda

22:00 Çok Güzel Hareketler 2





STAR TV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

09:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Köylü





FOX TV 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Ayla

23:45 Paris'ten Sevgilerle





TRT 1 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Küçük Hanımefendi

07:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:15 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:00 Diriliş "Ertuğrul"

12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:15 Tutunamayanlar Çevrimiçi

14:50 Hacı Arif Bey

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Dengi Dengine

23:10 Ramazan Güzeldir

23:40 Mesnevi'den Hikayeler





TV8 26 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:45 Para bende

10:15 El Değmemiş Aşk

12:00 İkimizin Yerine

14:15 Kolpaçino 3. Devre

16:30 Survivor Panaroma Hafta Sonu

20:00 Suvivor 2020





Show TV 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Senede Bir Gün

16:15 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tosun Paşa

21:45 İbo ile Güllüşah

23:45 İbo ile Güllüşah





Kanal 7 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Karahisar Kölesi

09:20 Zeynep

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Kezban Yenge

13:30 Hey Onbeşli

15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:00 Masum

17:50 Hafta Sonu Haberleri

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

22:15 Aşk Bir Rüya

23:40 Çağrı





a2 26 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla





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