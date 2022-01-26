Türkiye 26 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısında kritik eşik

26 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısında kritik eşik

Türkiye

26 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısında kritik eşik

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 26 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

26 Ocak 2022, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 416 bin 536 testte 77 bin 434 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 501 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,43, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,29 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 371 bin 915, 2'nci dozda 52 milyon 317 bin 284 ve 3'üncü dozda 24 milyon 580 bin 98 olmak üzere toplam 141 milyon 252 bin 329 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HATIRLATMA DOZU AŞILARI MUTLAKA YAPILMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid- 19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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