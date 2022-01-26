Gelinim Mutfakta 26 Ocak Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 26 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 26 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

26 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan gelin bugün yok. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk gerçekleşti ve bugün gelinlerin yaptığı yanlışlar ve aldığı cezalardan dolayı bugünün puanlaması iptal edildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Damla:

Dilek:

Yeşim:

Miyase: