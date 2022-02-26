Magazin Bugün televizyonda neler var? 26 Şubat 2022 Cumartesi Show TV, Kanal D, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8, ATV yayın akışı…
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Bugün televizyonda neler var? 26 Şubat 2022 Cumartesi Show TV, Kanal D, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8, ATV yayın akışı…

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Bugün televizyonda neler var? 26 Şubat 2022 Cumartesi Show TV, Kanal D, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8, ATV yayın akışı…

26 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda dizilerin yanı sıra eğlence programları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte, Show TV, Kanal D, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8, ATV’nin yayın akışı detayları…

26 Şubat 2022, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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26 Şubat 2022 Cumartesi günü hem gündüz kuşağında hem de akşam kuşağında izleyiciler için birçok seçenek bulunuyor. Akşam saatlerinde Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’ni sunumuyla ekranlarda olacak. Aynı Saatlerde Show TV ekranlarında ise Güldür Güldür Show izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ATV’de Kardeşlerim ve TRT1’de Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümleri ve Star TV’de yabancı sinema Yedinci Hayat yayınlanacak…

26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Üç Kız Kardeş
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda’nın Mutfağı
  • 14:00 Yargı
  • 16:15 Üç Kız Kardeş
  • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:30 Camdaki Kız
  • 03:00 Müzik Arası
  • 04:00 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Oğlum
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Oğlum
  • 02:30 Baba
  • 05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Destan
  • 13:30 Kardeşlerim
  • 17:00 Yalnız Kurt
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:20 Destan
  • 05:50 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
  • 12:00 Bir Demet Tiyatro
  • 13:45 Kaderimin Oyunu
  • 17:00 Söz
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
  • 22:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
  • 00:45 Kaderimin Oyunu
  • 02:30 Aramızda Kalsın
  • 04:00 Söz
  • 05:30 İki Aile

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:35 Yeşil Deniz
  • 08:10 Yerli Sinema Gamonya: Hayaller Ülkesi
  • 10:40 Tozkoparan İskender
  • 12:00 Teşkilat
  • 15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 04:15 Yerli Sinema Gamonya: Hayaller Ülkesi

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
  • 09:45 Süper 1 Takım
  • 10:00 Bir Yemek Olsan
  • 10:45 Kırmızı Oda
  • 15:00 Yerli Sinema
  • 20:00 Survivor All Star
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Kırmızı Oda
  • 03:30 8X8
  • 04:45 Bilginiz Olsun

 

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Kadının Eseri
  • 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:20 Memet Özer İle Mutfakta
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 13:00 Son Nefesime Kadar
  • 15:45 Mahkum
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Son Nefesime Kadar
  • 23:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 02:00 Yasak Elma
  • 04:30 Elkızı

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