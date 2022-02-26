26 Şubat 2022 Cumartesi günü hem gündüz kuşağında hem de akşam kuşağında izleyiciler için birçok seçenek bulunuyor. Akşam saatlerinde Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’ni sunumuyla ekranlarda olacak. Aynı Saatlerde Show TV ekranlarında ise Güldür Güldür Show izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ATV’de Kardeşlerim ve TRT1’de Gönül Dağı dizilerinin yeni bölümleri ve Star TV’de yabancı sinema Yedinci Hayat yayınlanacak…

26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Üç Kız Kardeş

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:00 Müzik Arası

04:00 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Oğlum

02:30 Baba

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Destan

13:30 Kardeşlerim

17:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Destan

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

22:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

00:45 Kaderimin Oyunu

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Söz

05:30 İki Aile

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Yeşil Deniz

08:10 Yerli Sinema Gamonya: Hayaller Ülkesi

10:40 Tozkoparan İskender

12:00 Teşkilat

15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:15 Yerli Sinema Gamonya: Hayaller Ülkesi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI