26 Şubat 2022 Cumartesi sabahında dolar kuru, euro ve sterlinle birlikte aşağı yönlü hareketine devam ediyor. ABD, AB ve birçok ülke Rusya’ya ekonomik yaptırım kararı alırken, yaşanan bu gelişmeler, dolar kurunda savaş ateşinin sönmesine neden oldu. Peki, 26 Şubat 2022 dolar kuru ne kadar? İşte, güncel, dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları…

26 ŞUBAT 2022 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru sabah saatlerinde yaşadığı yüzde 1,03 oranındaki düşüşün ardından 13,7124 TL’den alınıp, 13,8788 TL’den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro güne yüzde 0,74 oranında bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 15,5323 TL olurken, satış fiyatı ise 15,7286 TL oldu.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

26 Şubat 2022 Cumartesi sabahında sterlin yüzde 1,41 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 18,4795, satış fiyatı ise 18,7204 TL oldu.







