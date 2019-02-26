26 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte puan durumu…

Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde hem kaynana hem de gelin cephesinde tartışmalar yaşandı. Kaynanalar ve gelinler karşı karşıya geldi. Programın takipçileri “26 Şubat Gelinim mutfakta gün birincisi kim oldu?” sorusunu merak ediyor. İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta programının 26 Şubat 2019 Salı günü yayınlanan 247. bölümünde yarışmacılar "Beşamel Soslu Sebzeli Mantar Sote" tarifi ile yarıştı.

GELİN KAYNANA ARASINDA TARTIŞMA

Gelinim Mutfakta'da kaynanaların eleştiri yüklü mesajları gelinleri kızdırdı. Gizem, yemeğini eleştiren Reyhan Hanım ile tartıştı. Gelinler, kaynanalarından gelen eleştiri yüklü mesajlara sert tepkiler verdi. Besime Hanım, gelini Gülcan ile karşı karşıya kaldı. Besime hanımın söyledikleri stüdyoda tartışma yarattı. Besime, “Evden gelinimin iş yerini kameralardan izliyorum” sözleri kaynanalar arasında çok konuşuldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Besime hanımın “gelinim oğlumu çekip çevirdi” sözleri kaynanalar arasında tartışma yarattı. Reyhan hanım Besime hanımın sözlerine itiraz etti. Reyhan hanım, "Anneler çocuklarına vereceğini vermiştir. 30 yaşından sonra eğitilmez” diyerek tepki gösterdi. Kadınların erkeklerden daha kapsamlı düşündüğünü ve erkeklere öncülük ettiğini söyleyen Gülcan da kadınların her konuda daha disiplinli davrandığını söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını 9 puanla Nergis aldı. Günün ikinci en düşük puanını alan gelin ise 11 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını alan isim ise 16 puanla Gülcan oldu. Gülcan çeyrek altının sahibi oldu.



