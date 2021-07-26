Türkiye 26 Temmuz korona tablosu açıklandı mı?

26 Temmuz korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

26 Temmuz korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 15 bin sınırına yaklaşmıştı. Bu gelişme üzerine 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

26 Temmuz 2021, Pazartesi 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

25 Temmuz korona tablosu



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Bravo doktor
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye fırsatı kaçırmamalı
Hakan Çelik
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika hava durumu uyarısı: Sıcakların 4-8 derece artması bekleniyor