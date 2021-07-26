26 Temmuz korona tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 15 bin sınırına yaklaşmıştı. Bu gelişme üzerine 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
26 Temmuz 2021, Pazartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
25 Temmuz korona tablosu
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