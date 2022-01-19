Türkiye 26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

Türkiye

26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

Niğde'de 26 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde yaşayan Ömür Özdamar'ın evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, oğullarını kendilerine ait evinin kenarında yerde hareketsiz şekilde buldu.

Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar'ın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özdamar'ı aralarında husumet bulunan T.K.'nin öldürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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