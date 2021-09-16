Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ahmet Tuncer'in (47) İstanbul’da tanışıp, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Natalli Yakuseviç (46), 26 yıl sonra ülkesine ziyarete gidince Türkiye'de 'kaçak' kaldığı gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Tuncer, bir yıldır Rusya’da kalan eşi için yardım istedi.

Rusya’nın Stavropol kentinde yaşayan Natalli Yakuseviç, 1995 yılında geldiği İstanbul'da Ahmet Tuncer ile tanıştı. Memleketi İskenderun'a dönen Tuncer, Yakuseviç ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 26 yıl boyunca Türkiye'de yaşayan Yakuseviç, ziyaret için ülkesine gitti. Rusya'dan tekrar Türkiye'ye dönmek isteyen Yakuseviç, Türkiye'de kaçak yaşadığı için yurt dışına çıkış cezasıyla karşılaştı. Eşi ve çocukları Süleyman (17), Fatma (16) ile Mikrima (13) Türkiye'de kalan Yakuseviç, tekrar dönebilmek için yardım istedi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Uzun yıllardar İskenderun’da yaşadığını ve çocuklarından hiç ayrılmadığını kaydeden Natalli Yakusevic, onlarla görüntülü görüşüyor. Yakuseviç, "Türkiye’ye dönmek için işlemler yaptırdım olmadı. Yurt dışına çıkma cezası yedim. Müracat ediyorum olmuyor bekliyorum. Ben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Allah rızası için bana yardım etsin çocuklarıma kavuşmak istiyorum” dedi.

'ANNELERİNE İHTİYAÇLARI VAR'

Ahmet Tuncer ise çocuklarının en çok ihtiyacı olduğu zamanda annelerinin yanlarında olmadığını kaydederken, "Çocukların başında durduğum için çalışamıyorum. Anneleri çocukların yanında olsa ben çalışırdım. Çocuklarımın annelerine ihtiyacı var. Çocuklarımızın annelerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.