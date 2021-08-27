Bu hafta BİM’de neler var? sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta Cuma gününün en çok konuşulan konularından oldu. 27 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta Hometech Tablet 1.099,00 TL, Fakir Buharlı Ütü 199,00 TL, %100 Organik Pamuk Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 34,90 TL, Kablo Koruyucu: 5,90 TL’den satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun detayları…

27 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 1. SAYFA

Fakir Buharlı Ütü: 199,00 TL

Fakir marka Waffle Makinesi: 329,00 TL

Fakir marka Çay Makinesi: 229,00 TL

Schwartz Kablosuz Saç Kesme Makinesi: 149,00 TL

Fakir marka Dik Durabilen Süpürge: 229,00 TL

Musluklu Çelik Termos 3,5 L: 179,00 TL

Çelik Termos 2 L: 79,90 TL

Katlanır Yatak: 229,00 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 139,00 TL

%100 Organik Pamuk Lastikli Çift Kişilik Çarşaf: 34,90 TL

%100 Organik Pamuk Lastikli Tek Kişilik Çarşaf: 26,90 TL

Bordürlü Banyo Havlusu: 14,90 TL

Yüz Havlusu: 7,90 TL

Chef’s Marka Granit Efektli Krep Tava TL

Borcam Kase:24,90 TL

Microfiber Tek Kişilik Yorgan: 59,90 TL

Microfiber Çift Kişilik Yorgan: 79,90 TL

27 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2. SAYFA