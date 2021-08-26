27 Ağustos BİM kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM’de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta hem elektronik eşya hem de ev tekstil ürünlerine kadar pek çok farklı ürün indirimlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. İşte bu hafta BİM’de neler var sorusunun yanıtı ve 27 Ağustos BİM kataloğunun ayrıntıları…
26 Ağustos 2021, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
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Bu hafta BİM’de neler var? sorusu her hafta olduğu gibi bu hafta Cuma gününün en çok konuşulan konularından oldu. 27 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta Hometech Tablet 1.099,00 TL, Fakir Buharlı Ütü 199,00 TL, %100 Organik Pamuk Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 34,90 TL, Kablo Koruyucu: 5,90 TL’den satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun detayları…
27 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Fakir Buharlı Ütü: 199,00 TL
- Fakir marka Waffle Makinesi: 329,00 TL
- Fakir marka Çay Makinesi: 229,00 TL
- Schwartz Kablosuz Saç Kesme Makinesi: 149,00 TL
- Fakir marka Dik Durabilen Süpürge: 229,00 TL
- Musluklu Çelik Termos 3,5 L: 179,00 TL
- Çelik Termos 2 L: 79,90 TL
- Katlanır Yatak: 229,00 TL
- Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 139,00 TL
- %100 Organik Pamuk Lastikli Çift Kişilik Çarşaf: 34,90 TL
- %100 Organik Pamuk Lastikli Tek Kişilik Çarşaf: 26,90 TL
- Bordürlü Banyo Havlusu: 14,90 TL
- Yüz Havlusu: 7,90 TL
- Chef’s Marka Granit Efektli Krep Tava TL
- Borcam Kase:24,90 TL
- Microfiber Tek Kişilik Yorgan: 59,90 TL
- Microfiber Çift Kişilik Yorgan: 79,90 TL
27 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Hometech Tablet: 1.099,00 TL
- Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası: 109,00 TL
- Xiaomi Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici: 99,90 TL
- Skymaster Smart Drone: 249,00 TL
- HP 2710 Wifi Yazıcı: 399,00 TL
- HP Essential El Çantası: 99,90 TL
- HP X200 Kablosuz Mouse: 99,90 TL
- HP 160 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 129,00 TL
- Katlanır Mini Laptop Masası: 79,90 TL
- Smart Pro Akıllı Bileklik: 49,90 TL
- Telefoon tutucu/Tripod: 17,90 TL
- Tablet ve Telefon Standı: 19,90 TL
- Kablolu Mikrofon ve Işık Küresi: 79,90 TL
- Renli Dokunmaatik Gece Lambası: 49,90 TL
- Mıknatıslı Yazı Tahtası: 39,90 TL
- Kulaklık Kılıfı: 19,90 TL
- Çıtçıtlı Kablo Tutucu: 5,90 TL
- Kablo Koruyucu: 5,90 TL