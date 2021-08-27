Magazin 27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birinci kim?
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27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birinci kim?

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27 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birinci kim?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezona Demet Akalın'ın sunuculuğuyla başladı. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? Haftanın birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 Ağustos 2021, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Cuma puanları ile yeni sezonun ilk bileziklerini kazanacak yarışmacının kim olacağı merak ediliyor. Peki, 27 Ağustos Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? Haftanın birincisi kim? 27 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 AĞUSTOS CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

27 Ağustos Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yağnur oldu.

27 AĞUSTOS CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

27 Ağustos Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden hafta boyunca en yüksel puanı alarak altın bilezikleri alan isim Yağnur oldu.

27 AĞUSTOS CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 4. sezonun ilk haftasında kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen isim Ebru oldu.

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