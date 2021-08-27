Türkiye 27 Ağustos koronavirüs tablosu

27 Ağustos koronavirüs tablosu

Türkiye

27 Ağustos koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2021, Cuma 19:50 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,57, 2’nci doz ortalaması yüzde 58,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 47 milyon 528 bin 894, 2’nci dozda 36 milyon 388 bin 775 ve 3’üncü dozda 8 milyon 268 bin 21 olmak üzere toplam 92 milyon 391 bin 3 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

’DÜNE GÖRE AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" dedi.

DHA


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