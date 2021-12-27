27 Aralık dolar kuru ne kadar? Dolar bugün kaç lira oldu? Pazartesi anlık dolar verileri
Bugün dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor ancak hafta sonu yaşanan değer kaybı nedeniyle 11 TL seviyelerinde işlem görüyor. Döviz kurunda geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından gözler dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatlarına çevrilmiş durumda. Peki, bugün dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte, 27 Aralık güncel döviz kurunda son rakamlar…
27 Aralık 2021, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Bugün dolar, sabah saatlerinde yüzde 4,24 oranında değer kazandı ve haftaya hızlı bir giriş yaptı. Dolar kuru ile birlikte euro ve sterlinde de anlık olarak yükselişler görülüyor. Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden etkilenen döviz kuru, 2022’ye sayılı günler kala en çok takip edilen konuların başında yer alıyor. İşte, 27 Aralık 2022 Pazartesi sabahında dolar, euro ve sterlin kurunda güncel rakamlar…
27 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 11,3397 TL
- ABD doları satış: 11,4088 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 12,8626 TL
- Euro satış: 12,9197 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 15,2107 TL
- Sterlin satış: 15,3431 TL