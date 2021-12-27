Bugün dolar, sabah saatlerinde yüzde 4,24 oranında değer kazandı ve haftaya hızlı bir giriş yaptı. Dolar kuru ile birlikte euro ve sterlinde de anlık olarak yükselişler görülüyor. Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden etkilenen döviz kuru, 2022’ye sayılı günler kala en çok takip edilen konuların başında yer alıyor. İşte, 27 Aralık 2022 Pazartesi sabahında dolar, euro ve sterlin kurunda güncel rakamlar…

27 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,3397 TL

TL ABD doları satış: 11,4088 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 12,8626 TL

TL Euro satış: 12,9197 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 15,2107 TL

TL Sterlin satış: 15,3431 TL







