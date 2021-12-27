Magazin 27 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

27 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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27 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 27 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 Aralık 2021, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 27 Aralık Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 ARALIK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 22

Deniz:  14

Yeşim: 7

Damla: 14

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