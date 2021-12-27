Magazin 27 Aralık Pazartesi TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1… Bugün televizyonda neler var?
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27 Aralık Pazartesi TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1… Bugün televizyonda neler var?

Magazin

27 Aralık Pazartesi TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1… Bugün televizyonda neler var?

27 Aralık Pazartesi TV yayın akışı yılın son haftasına girerken, televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1 gibi Türkiye’nin en çok izlenilen televizyon kanallarında bugün birçok dizinin yeni bölümünün yanı sıra, yarışma ve eğlence programları da izleyicinin karşısına çıkıyor. İşte, 27 Aralık Pazartesi kanalların TV yayın akışı…

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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27 Aralık Pazartesi TV yayın akışında sabah saatlerinde magazin programlarının, öğlen saatlerinde ise yemek yarışmaları seyirciye eğlenceli saatler geçirtiyor. Akşam kuşağında ise merakla beklenen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Dizilerden farklı olarak ise Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alırken, Star TV’den aynı saatlerde Sermiyan Midyat’ın baş rolde yer aldığı Bir Baba Hindu isimli film seyirciyle buluşacak. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1’in 27 Aralık Pazartesi TV yayın akışına ilişkin tüm detaylar…

27 ARALIK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
  • 23:15 Tranformers 3: Ay’ın Karanlık Yüzü (Yabancı Sinema)
  • 02:15 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Üç Kuruş (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Aziz
  • 02:45 Üç Kuruş
  • 05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
  • 00:20 Destan
  • 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 05:20 Maria İle Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
  • 22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
  • 00:30 Zorlu Günler (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:20 Aslan Ailem
  • 08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:10 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 01:40 Seksenler
  • 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
  • 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 02:30 Kanunsuz Topraklar
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın


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