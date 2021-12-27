27 Aralık Pazartesi TV yayın akışında sabah saatlerinde magazin programlarının, öğlen saatlerinde ise yemek yarışmaları seyirciye eğlenceli saatler geçirtiyor. Akşam kuşağında ise merakla beklenen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Dizilerden farklı olarak ise Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alırken, Star TV’den aynı saatlerde Sermiyan Midyat’ın baş rolde yer aldığı Bir Baba Hindu isimli film seyirciyle buluşacak. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TRT1’in 27 Aralık Pazartesi TV yayın akışına ilişkin tüm detaylar…

27 ARALIK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:15 Tranformers 3: Ay’ın Karanlık Yüzü (Yabancı Sinema)

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş (Yeni Bölüm)

00:15 Aziz

02:45 Üç Kuruş

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Destan

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Maria İle Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

00:30 Zorlu Günler (Yabancı Sinema)

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

01:40 Seksenler

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 Kanunsuz Topraklar

05:00 Kefaret

06:00 Kadın



