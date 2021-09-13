27. dönem POMEM mülakatları binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Polis Akademi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2021’de ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın, lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın aday olmak üzere toplamda 8 bin aday Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yerleştirilecek. 27. dönem POMEM mülakat sonuçları merakla beklenirken, 2021 PA POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı ve kurumdan sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.

MÜLAKAT SONUÇLARI POMEM’E GİRİŞTE NE KADAR ETKİLİ?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere ayrılıyor. Her bir kriter yirmi puan değerindedir. Adayın başarılı sayılması için en az yetmiş alması bekleniyor.