27. dönem POMEM mülakatında adaylar, 5 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Her bir kriterin 20 puan olduğu mülakatta, adayların kendilerini nasıl ifade ettiği ve beden dilini nasıl kullandığı gibi ölçütlere bakılıyor. Peki, 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor ancak Polis Akademisi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

POMEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak. Bununla birlikte sınav sonuçları adaylara posta yolu gönderilmeyecek.

POMEM SINAV SONUCUNDA PUANLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

POMEM sınav sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor ve adayların sonuçları buna göre şekilleniyor.

Buna göre, adayın KPSS puanının yüzde25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonunca sözlü mülakat sınavına tabi tutuluyor.

Sözlü mülakatlarda ise adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve kartta çıkan konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon üyeleri adaya konu ile ilgili sorular yöneltebiliyor.

Mülakat değerlendirmesinde ise adayın;

Kendisinden istenileni kavrama,

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Özgüveni,

Beden dilini kullanma becerisi,

İfade etme yeteneği, olmak üzere beş farklı kritere göre değerlendiriliyor ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılıyor.

Bir adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.



