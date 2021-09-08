27. dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Mülakatlara katılan polis adayları sonuçların açıklanmasının ardından Polis Eğitim Merkezlerinde eğitime alınacak ve eğitimin tamamlanmasıyla da yaklaşık 7 bin yeni polis görev başı yapacak. Peki, 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için binlerce aday, Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek habere kilitlenmiş durumda.

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih verilmedi. Ancak önceki yıllar baz alındığında mülakat sonuçlarının Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak. Yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları adaylara posta yolu gönderilmeyecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL BELİRLENİYOR?

POMEM mülakat sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor ve adayların sonuçları buna göre şekilleniyor.

Buna göre, adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonunca sözlü mülakat sınavına tabi tutuluyor.

Sözlü mülakatlarda ise adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve kartta çıkan konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon üyeleri adaya konu ile ilgili sorular yöneltebiliyor.

Mülakat değerlendirmesinde ise adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Beden dilini kullanma becerisi,

Özgüveni,

İfade etme yeteneği, olmak üzere beş farklı kritere göre değerlendiriliyor ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılıyor.

Bir adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.