27. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nden gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce aday, geçtiğimiz aylarda POMEM sözlü sınavlarına katılmıştı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın aday, lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın aday olmak üzere toplamda (8.000) aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine kabul edilecek. Sözlü mülakatlara katılan binlerce aday ise şimdi, “27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusuna yanıt arıyor.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Polis Akademisi’nden bir açıklama gelmesi halinde haberimizde bulabilirsiniz.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

POMEM mülakat sonuçları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri giriş puanının yüzde 50’si etkili olurken, Girişlerde, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve KPSS puanının yüzde 25'i değerlendirmeye alınıyor.

POMEM’e girişlerde ilk olarak fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına katılmaya hak kazanıyor.

Sözlü mülakat sırasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon tarafından adaylara konu ile ilgili sorular sorulabiliyor. Değerlendirmede ise adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Özgüveni,

İfade etme yeteneği,

Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere 5 ayrı kritere göre puan veriliyor ve her bir kriter 20’şer puan olarak üzerinden değerlendiriliyor. Böylelikle adaylar her kriterden tam puan alması halinde 100 puan elde ediyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.