Türkiye 27. Dönem POMEM sınav yerleri belli oldu! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?
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27. Dönem POMEM sınav yerleri belli oldu! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?

Türkiye

27. Dönem POMEM sınav yerleri belli oldu! 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Adaylar 27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı mı, mülakat sınavları ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

18 Mayıs 2021, Salı 22:57 Son Güncelleme:
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Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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