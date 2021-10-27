27 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaşmıştı. Bu gelişme üzerine 27 Ekim 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 27 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
27 Ekim 2021, Çarşamba 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 27 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
26 Ekim korona tablosu
BUNLARI DA OKUYUN