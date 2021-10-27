27 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Safiye Soyman'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 27 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
27 Ekim 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gelinim Mutfakta 27 Ekim Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...
27 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
27 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim eksi iki puan almasına rağmen Damla oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yaren: 13
Yeşim: 8
Aslıhan: 15
Damla: 19 -2= 17