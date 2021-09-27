Türkiye 27 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'deki son vaka ve vefat sayısı

27 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'deki son vaka ve vefat sayısı

Türkiye

27 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'deki son vaka ve vefat sayısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 27 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

27 Eylül 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 160 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 465 bin 498 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27 bin 188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA

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