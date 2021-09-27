27 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 25 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 27 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 27 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
27 Eylül 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 27 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
26 Eylül korona tablosu
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