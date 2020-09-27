27 Eylül corona virüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu paylaştı.
27 Eylül 2020, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Corona virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, bin 116 kişi ise iyileşti.
Bakan Koca'nın paylaşımı
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.