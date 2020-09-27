27 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Corona virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, bin 116 kişi ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.







