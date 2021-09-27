Gelinim Mutfakta 27 Eylül Pazartesi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 27 Eylül Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

27 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 22

Yaren: 17

Yeşim: 11

Büşra: 5