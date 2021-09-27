Magazin 27 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

27 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

27 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 27 Eylül Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 Eylül 2021, Pazartesi 15:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 27 Eylül Pazartesi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 27 Eylül Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

27 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 22

Yaren: 17

Yeşim: 11

Büşra: 5

Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
27 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Merkür gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Filiz Özkol
27 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Tarihi gece
Suna Akyıldız
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 100 yıldır yeryüzünde yaşıyorlar
Funda Duru
Uğur Alkapar
Tartışmalı şahit
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılmak için 10 geçerli sebep
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Aygün Aydın direnmeyi bırakmış ama kime?
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşte Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkı!