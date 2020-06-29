27 günde 93 bin konut satıldı

Geçen yıl ise 1-27 Haziran’da Türkiye genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı yapılmıştı.

İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı.











