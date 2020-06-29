Ekonomi 27 günde 93 bin konut satıldı

27 günde 93 bin konut satıldı

Ekonomi

27 günde 93 bin konut satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

29 Haziran 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Geçen yıl ise 1-27 Haziran’da Türkiye genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı yapılmıştı.

İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı.


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