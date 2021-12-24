Türkiye 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Türkiye

27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

24 Aralık 2021, Cuma 08:39 Son Güncelleme:
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KOM ekiplerince, 21 Mayıs tarihinde Turizm sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 05 Ekim tarihinde turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize Suç Örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 kod adlı operasyonlar geçekleştirilmiş, 357 hedef şüpheli şahsa işlem yapılmıştı.



Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplumda insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik; TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde;

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı ve yakalama kararı verilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi.


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