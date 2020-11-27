Türkiye 27 Kasım Cuma Türkiye günlük corona virüs tablosu

27 Kasım Cuma Türkiye günlük corona virüs tablosu

Türkiye

27 Kasım Cuma Türkiye günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

27 Kasım 2020, Cuma 19:46 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor." dedi.

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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.


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