27 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

STAR TV 20.00: Babil

Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Ozan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver’in rol aldığı ‘Babil’de: Boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret, Ayşe’nin geçmişine hakim olmak ister. Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına gelir. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı tehlikeye atar.

TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Robert, Hechler’in gönderdiği silahı Abdülhamid’e doğrultur. Patlayan silah sesi Payitaht sokaklarını sarar. Gazeteler hünkarın suikaste kurban gittiğini yazar. Hechler, limandaki kargaşadan istifade ederek bir araba dolusu dinamiti Payitaht’a sokmayı başarır.

Kanal D 20.00: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, silahını çekip Ragıp’ı vurur. Mesut, Aslı’yı tutuklar.

ATV 20.00: Hercai

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Gizemli bir kişi, Reyyan’ı kurtarır. Babasıyla yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağını anlar. Miran, intikamdan vazgeçer. Azize, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.





ATV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai





KANAL D 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar





STAR TV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Babil





FOX TV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 İkinci Şans





TRT 1 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid





TV8 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür





Kanal 7 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



