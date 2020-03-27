27 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
27 Mart 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
27 Mart 2020, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
STAR TV 20.00: Babil
Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Ozan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver’in rol aldığı ‘Babil’de: Boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret, Ayşe’nin geçmişine hakim olmak ister. Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına gelir. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı tehlikeye atar.
TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid
Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Robert, Hechler’in gönderdiği silahı Abdülhamid’e doğrultur. Patlayan silah sesi Payitaht sokaklarını sarar. Gazeteler hünkarın suikaste kurban gittiğini yazar. Hechler, limandaki kargaşadan istifade ederek bir araba dolusu dinamiti Payitaht’a sokmayı başarır.
Kanal D 20.00: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, silahını çekip Ragıp’ı vurur. Mesut, Aslı’yı tutuklar.
ATV 20.00: Hercai
Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Gizemli bir kişi, Reyyan’ı kurtarır. Babasıyla yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağını anlar. Miran, intikamdan vazgeçer. Azize, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.
ATV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Babil
FOX TV 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 İkinci Şans
TRT 1 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 27 Mart 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Kanal 7 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 27 Mart 2020 Cuma yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla