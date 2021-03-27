Günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 26 Mart koronavirüs tablosuna göre 220.985 yeni koronavirüs testi yapıldı. 29.081 yeni vaka tespit edildi, 1.253 hasta sayısı açıklanırken 153 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Peki 27 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Dün açıklanan son rakamların ardından toplam yapılan test sayısı 37.433.913, Vaka sayısı 3.149.094, Vefat sayısı 30.772, Ağır Hasta sayısı 1.810 ve son olarak iyileşen hasta sayısı ise 2.921.037'ye yükseldi

Peki 27 Mart Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.