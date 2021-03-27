Türkiye 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte hızla yükselen vaka sayıları 30 bin seviyesine yaklaştı. Vaka sayılarında yaşanan hızlı artışın nedeni olarak ise mutasyonlu virüs gösteriliyor. Peki 27 Mart günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 Mart 2021, Cumartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 26 Mart koronavirüs tablosuna göre 220.985 yeni koronavirüs testi yapıldı. 29.081 yeni vaka tespit edildi, 1.253 hasta sayısı açıklanırken 153 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Peki 27 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Dün açıklanan son rakamların ardından toplam yapılan test sayısı 37.433.913, Vaka sayısı 3.149.094, Vefat sayısı 30.772, Ağır Hasta sayısı 1.810 ve son olarak iyileşen hasta sayısı ise 2.921.037'ye yükseldi

Peki 27 Mart Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

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