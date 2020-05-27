Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 17 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük düşüşünü kaydederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 370,2 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 371,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 603 lira, cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram atlında 365-375 lira bandı izlenecek

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi. Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

Altın yorumları

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Önceki gün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

Gram altında fiyat neden düştü?

Gram altın tarafında düşüşün iki sebebi bulunuyor. Ons fiyatlarındaki gerileme ve Türk Lirası’nın dolar karşısında güçlenmesi gram altın fiyatlarını yaklaşık olarak 7 lira civarında aşağı çekti.

Güne 378 liradan başlayan gram altın en yüksek 380.3 lirayı, en düşük 369.6 lira seviyesini gördü. Ons altına bakıldığında ise düşüşün orada da devam ettiği görülüyor ve açılışta 1728 dolar olan ons altın en yüksek 1735 dolar, en düşük 1714 dolar seviyesini gördü.