SGünün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.15: Görümce

Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan ‘Görümce’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak: Yeliz, kardeşi Ahmet’e fazla düşkündür. Günün birinde Ahmet, Deniz’e aşık olur ve evlenme teklif eder. Bunu duyan Yeliz’in dünyası başına yıkılır. Kıskanç görümce, arkadaşlarıyla kafa kafaya verip Ahmet ile Deniz’i ayırma planları yapar.

Atv 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey; Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirip cezalarını keser. Bala Hatun ile Osman Bey’in evlendiği obada duyulur. Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt vereceklerini düşünür.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar, morallerini yükseltip hayatlarını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için ter dökecek.

Teve2 19.45: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Elanur Hanım, Itır Hanım, Şeyma Hanım, Yeliz Hanım ve Kadir Bey yarışacak. Merakla beklenen soruları ve renkli yarışmacıları ile dikkat çeken ‘Kelime Oyunu’nu keyifle izleyeceksiniz.

Sinema Ekranı

MovieSmart Türk 19.30: MUTLULUK/ DRAM

Oyn: Talat Bulut, Özgü Namal, Murat Han, Lale Mansur, Mustafa Avkıran.

Yön: Abdullah Oğuz. Film, Meryem’in perişan halde, bir göl kenarında bulunmasıyla başlar. Ailesi, genç kızın bir namussuzluk yaptığını düşünerek töre gereği öldürülmesine karar verir. Öldürme görevi ise yakın akrabası Cemal’e düşer. Çıktıkları ölüm yolculuğunda, Meryem ve Cemal’in yolları, Profesör İrfan Kurudal ile kesişir.





ATV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 Görümce

22:15 Görümce





STAR TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler

21:45 Çiçek Abbas





FOX TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Tatlı Bela

22:45 Hadi İnşallah





TRT 1 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi





TV8 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 3

21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)

23:45 Çakallarla Dans 3





Kanal 7 27 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İyi Aile Robotu

09:40 Zeynep

11:00 Yusuf'un Annesi

11:50 Molla Ahmed

13:25 Kezban Yenge

14:35 Zeynep'in Hikayesi

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Yemin

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Şahmeran











