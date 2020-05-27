27 Mayıs Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
27 Mayıs Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 08:59 Son Güncelleme:
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SGünün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.15: Görümce
Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan ‘Görümce’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak: Yeliz, kardeşi Ahmet’e fazla düşkündür. Günün birinde Ahmet, Deniz’e aşık olur ve evlenme teklif eder. Bunu duyan Yeliz’in dünyası başına yıkılır. Kıskanç görümce, arkadaşlarıyla kafa kafaya verip Ahmet ile Deniz’i ayırma planları yapar.
Atv 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey; Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirip cezalarını keser. Bala Hatun ile Osman Bey’in evlendiği obada duyulur. Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt vereceklerini düşünür.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar, morallerini yükseltip hayatlarını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için ter dökecek.
Teve2 19.45: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Elanur Hanım, Itır Hanım, Şeyma Hanım, Yeliz Hanım ve Kadir Bey yarışacak. Merakla beklenen soruları ve renkli yarışmacıları ile dikkat çeken ‘Kelime Oyunu’nu keyifle izleyeceksiniz.
Sinema Ekranı
MovieSmart Türk 19.30: MUTLULUK/ DRAM
Oyn: Talat Bulut, Özgü Namal, Murat Han, Lale Mansur, Mustafa Avkıran.
Yön: Abdullah Oğuz. Film, Meryem’in perişan halde, bir göl kenarında bulunmasıyla başlar. Ailesi, genç kızın bir namussuzluk yaptığını düşünerek töre gereği öldürülmesine karar verir. Öldürme görevi ise yakın akrabası Cemal’e düşer. Çıktıkları ölüm yolculuğunda, Meryem ve Cemal’in yolları, Profesör İrfan Kurudal ile kesişir.
ATV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 Görümce
22:15 Görümce
STAR TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
21:45 Çiçek Abbas
FOX TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Tatlı Bela
22:45 Hadi İnşallah
TRT 1 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi
TV8 27 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 27 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3
21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)
23:45 Çakallarla Dans 3
Kanal 7 27 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İyi Aile Robotu
09:40 Zeynep
11:00 Yusuf'un Annesi
11:50 Molla Ahmed
13:25 Kezban Yenge
14:35 Zeynep'in Hikayesi
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Yemin
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Şahmeran