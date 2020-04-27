27 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
27 Nisan 2020, Pazartesi 09:24 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Recep İvedik 2
Recep İvedik 2’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Babaannesi, Recep’in iş bulmasını, saygınlık kazanıp evlenmesini ister. Recep, babaannesini kırmamak için hemen harekete geçer. Kuzeni Hakan’ın patronu, kendisinin de hak sahibi olduğu şirkette çalışmaya başlar. Saygınlık da kazanır ama evlilik konusunda şansı yaver gitmez.
TRT 1 21.40: Soru Küpü
TRT 1’in corona günlerine özel hazırladığı sosyal oyun programı ‘Soru Küpü’ ilk bölümüyle ekrana geliyor. Çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küp, kapıya bırakılıyor. Ev halkı tarafından içeriye alınan küp; genel kültür, sanat, tarih, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında sorular soruyor. Her etapta soruların 5’ini doğru cevaplayan 5 bin TL kazanıyor.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.
ATV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Recep İvedik 2
22:30 Recep İvedik
STAR TV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Everest
22:30 Everest
FOX TV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Şarkısı
23:30 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
TRT 1 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Sağlıklı Mutfak
06:50 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45Doğrusu Ne
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Soru Küpü
23:10 Mesnevi'den Hikayeler
TV8 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Ekşi Elmalar
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sağ Salim
22:30 Güldür Güldür Show
Kanal 7 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Feride
11:05 Kezban Yenge
12:40 Adak
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf
a2 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla