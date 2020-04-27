27 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Recep İvedik 2

Recep İvedik 2’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Babaannesi, Recep’in iş bulmasını, saygınlık kazanıp evlenmesini ister. Recep, babaannesini kırmamak için hemen harekete geçer. Kuzeni Hakan’ın patronu, kendisinin de hak sahibi olduğu şirkette çalışmaya başlar. Saygınlık da kazanır ama evlilik konusunda şansı yaver gitmez.

TRT 1 21.40: Soru Küpü

TRT 1’in corona günlerine özel hazırladığı sosyal oyun programı ‘Soru Küpü’ ilk bölümüyle ekrana geliyor. Çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küp, kapıya bırakılıyor. Ev halkı tarafından içeriye alınan küp; genel kültür, sanat, tarih, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında sorular soruyor. Her etapta soruların 5’ini doğru cevaplayan 5 bin TL kazanıyor.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.





ATV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Recep İvedik 2

22:30 Recep İvedik





STAR TV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Everest

22:30 Everest





FOX TV 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

23:30 Poyraz Karayel Küresel Sermaye





TRT 1 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:50 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45Doğrusu Ne

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Soru Küpü

23:10 Mesnevi'den Hikayeler





TV8 27 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Ekşi Elmalar

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağ Salim

22:30 Güldür Güldür Show





Kanal 7 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Feride

11:05 Kezban Yenge

12:40 Adak

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf





a2 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











