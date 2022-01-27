Magazin 27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

Magazin

27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

27 Ocak Perşembe günü televizyon hangi dizi ve yarışmaların olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar var? 27 Ocak 2022 Perşembe televizyonda neler var? Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

27 Ocak 2022, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Dizilerin ve programların yeni bölümlerini takip edenler 27 Ocak 2022 Perşembe TV akışını merak ediyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? Kanal D, ShowTV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar var? 27 Ocak 2022 Perşembe televizyonda neler var? 

27 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:0 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Arap Saçı
  • 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Beni
  • 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  • 20:00 Mahkum
  • 23:45 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
  • 12:15 Şefin Özel Konuğu
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 02:30 3’te 3 Tarih

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Aziz
  • 02:45 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:30 Survivor Panaroma
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 19:15 Survivor All Star
  • 20:00 Recep İvedik 6
  • 22:30 Ailecek Şaşkınız


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