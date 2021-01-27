Ekonomi 27 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

27 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Ekonomi

27 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ocak 2021 tarihli güncel altın fiyatları..

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 438,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,70 liradan, 2 bin 890 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 911 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 844 liradan, bin 412 liradan alınan Yarım Ziynet bin 422 liradan ve 706 liradan alınan Çeyrek Ziynet 711 liradan satıldı.

İHA

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