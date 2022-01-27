Gelinim Mutfakta 27 Ocak Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 OCAK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu. Dün gelinlerin hepsi yemeği düzgün yapamadı için bugün Miyase yakasına iki çeyrek altın birden taktı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Yeşim: 13

Miyase: 19

Damla: 12

Dilara: 13