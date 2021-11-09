Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 27 nerenin plaka kodu? 27 plaka hangi şehir? 27 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

27 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

27 plakası Gaziantep kentine ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, araçların, motosikletlerin ve benzeri arabaların arkasındaki plaka 27 ile başlamakta ise bu Gaziantep'e ait demektir.

Plaka kodu 27 durumunda bulunan Gaziantep'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf numaraları vardır. Bu harflere bakılmak sureti ile o plakanın Gaziantep'in hangi yerleşkesine ait olduğunu anlaşılabilir. Şimdi 27 Gaziantep plaka kodlu yerleşkelerin plaka harflerini paylaşalım:

27 A0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 AC = AZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 BA = BZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 B0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 DA = DZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 D0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 EA = EZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 E0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 F0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)



