27 Şubat 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
27 Şubat Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor. Dizi ve programlar arasından hangisinin daha çok izleneceği ayrı bir merak konusu olurken izleyiciler günlerini izleyeceği yayınlara göre planlayıp geç kalmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
27 Şubat 2020, Perşembe 08:05 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Şubat 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Babamın Ceketi
‘Babamın Ceketi’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Ferhat ve Aslıhan evlenmek ister. Fakat Ferhat’ın işsiz olması nedeniyle evlenemezler. Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi aşıkların durumunu çıkmaza sokar. Babası, Aslıhan’ın mürüvvetini görmek ister. İş ve düğün için para bulması gereken Ferhat’a en büyük destek babası İbrahim’den gelir.
CNN 20.45: Siyasete damga vuran gelişmeler konuşulacak
Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’nde siyasetin gündemine damga vuran gelişmeler masaya yatırılacak. Hande Fırat soracak, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, siyaset bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Melik Yiğitel, Kadir Yıldız ve Necdet Pekmezci soruları yanıtlayacak.
FOX 20.00: Tehlikeli mahkum hastanede
Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Ali ve Nazlı, ilişkilerini yürütmenin zor olacağını anlarlar. Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bir çocuğun acil karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Uyumlu tek karaciğerin tehlikeli bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Tüm risklere rağmen mahkum hastaneye getirilir.
Kanal D 22.15: Regaip Kandili'nde Kur'an ziyafeti
Bu gece, ellerin semaya, kalplerin sonsuz huzura açıldığı, mübarek üç ayların başlangıcı sayılan Regaib Kandili. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde gerçekleşecek ‘Regaib Kandili Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’ saat 22.15’ten itibaren Kanal D’den canlı yayınlanacak.
27 Şubat 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
27 Şubat 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Babamın Ceketi
27 Şubat 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
27 Şubat 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
23.30 Regaib Kandili Özel
27 Şubat TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:10 İncir Ağacı
06:10 Baba Candır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Regaip Kandili
22:00 3'Te 3 Tarih
27 Şubat 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
19.30 Survivor
27 Şubat 2020 Perşembe Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
27 Şubat 2020 Kanal 7 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya (Thapki Pyaar Ki)
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
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