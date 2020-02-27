27 Şubat 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Şubat 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Babamın Ceketi

‘Babamın Ceketi’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Ferhat ve Aslıhan evlenmek ister. Fakat Ferhat’ın işsiz olması nedeniyle evlenemezler. Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi aşıkların durumunu çıkmaza sokar. Babası, Aslıhan’ın mürüvvetini görmek ister. İş ve düğün için para bulması gereken Ferhat’a en büyük destek babası İbrahim’den gelir.

CNN 20.45: Siyasete damga vuran gelişmeler konuşulacak

Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’nde siyasetin gündemine damga vuran gelişmeler masaya yatırılacak. Hande Fırat soracak, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, siyaset bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Melik Yiğitel, Kadir Yıldız ve Necdet Pekmezci soruları yanıtlayacak.

FOX 20.00: Tehlikeli mahkum hastanede

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Ali ve Nazlı, ilişkilerini yürütmenin zor olacağını anlarlar. Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bir çocuğun acil karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Uyumlu tek karaciğerin tehlikeli bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Tüm risklere rağmen mahkum hastaneye getirilir.

Kanal D 22.15: Regaip Kandili'nde Kur'an ziyafeti

Bu gece, ellerin semaya, kalplerin sonsuz huzura açıldığı, mübarek üç ayların başlangıcı sayılan Regaib Kandili. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde gerçekleşecek ‘Regaib Kandili Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’ saat 22.15’ten itibaren Kanal D’den canlı yayınlanacak.

27 Şubat 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

27 Şubat 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Babamın Ceketi

27 Şubat 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı

27 Şubat 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

23.30 Regaib Kandili Özel

27 Şubat TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 İncir Ağacı

06:10 Baba Candır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Regaip Kandili

22:00 3'Te 3 Tarih

27 Şubat 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19:15 Oynat Bakalım

19.30 Survivor

27 Şubat 2020 Perşembe Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

27 Şubat 2020 Kanal 7 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya (Thapki Pyaar Ki)

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





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