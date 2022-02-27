27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışında gündüz kuşağında magazin ve eğlence programlarının yanı sıra hafta içi yeni bölümleri yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri yer alacak. Akşam kuşağında ise birçok kanal normal yayın akışını bozmadan Miraç Kandili’ne özel dini programlar yer alacak. Diğer yandan Kanal D’de Yargı, TRT1’de Teşkilat ve Fox TV’de Mahkum dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. TV8’de Survivor All Star heyecanı devam ederken, Star TV’de İbo Show milyonlarca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitleyecek…

27 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Üç Kız Kardeş

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

19:00 Miraç Kandili Özel

20:15 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Yabancı Sinema Yaşam Karşıtı

05:15 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Oğlum

22:45 Baba

01:30 Aziz

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:14 Dizi TV

12:05 Yalnız Kurt

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

07:00 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yerli Dizi

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Miraç Kandili

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

05:00 Müzik

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht “Abdülhamid”

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kameralı Adam

13:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:30 Toz Koparan İskender

18:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

02:50 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:00 Yerli Sinema Ailecek Şaşkınız

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI