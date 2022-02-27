27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı
27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışına ilişkin tüm detayları bir araya getirdik. Haftanın son gününü evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için bugün Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Fox TV, Star TV, TV8’in yayın akışında birbirinden farklı içerikler yer alıyor. 27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışında her zamankinden farklı olarak Miraç Kandili programları da bulunuyor…
27 Şubat 2022, Pazar 10:59 Son Güncelleme:
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27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışında gündüz kuşağında magazin ve eğlence programlarının yanı sıra hafta içi yeni bölümleri yayınlanan dizilerin tekrar bölümleri yer alacak. Akşam kuşağında ise birçok kanal normal yayın akışını bozmadan Miraç Kandili’ne özel dini programlar yer alacak. Diğer yandan Kanal D’de Yargı, TRT1’de Teşkilat ve Fox TV’de Mahkum dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. TV8’de Survivor All Star heyecanı devam ederken, Star TV’de İbo Show milyonlarca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitleyecek…
27 ŞUBAT 2022 PAZAR TV YAYIN
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Üç Kız Kardeş
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:00 Camdaki Kız
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 19:00 Miraç Kandili Özel
- 20:15 Yargı
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 03:00 Yabancı Sinema Yaşam Karşıtı
- 05:15 Geniş Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Baba
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 22:45 Baba
- 01:30 Aziz
- 04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11:14 Dizi TV
- 12:05 Yalnız Kurt
- 15:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
- 21:45 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 İki Aile
- 07:00 İki Aile
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:00 Yerli Dizi
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Miraç Kandili
- 01:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 05:00 Müzik
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 Yeşil Deniz
- 08:40 Payitaht “Abdülhamid”
- 11:50 Enine Boyuna
- 13:00 Kameralı Adam
- 13:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 16:30 Toz Koparan İskender
- 18:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 02:50 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Süper 1 Takım
- 10:00 Gazete Magazin
- 12:30 Survivor Panorama
- 15:00 Yerli Sinema Ailecek Şaşkınız
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Yasak Elma
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Aşk Mantık İntikam
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Mahkum
- 23:30 Yasak Elma
- 02:00 Fatih Savaş ile Miraç Kandili
- 02:45 Kanunsuz Topraklar
- 05:30 El Kızı
- 06:00 Kadın
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