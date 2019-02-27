Haftanın finaline çok az kala Gelinim Mutfakta’da hem duygusal hem de tartışmalı anlar yaşandı. 248. bölümüyle izleyenleri ile buluşan Gelinim Mutfakta’da gün birincisi olan isim çeyrek altının sahibi oldu. Programın takipçileri "27 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?" sorunu merak ediyor. İşte detaylar…

248. bölümünde Gelinim Mutfakta’da gelinler "Fırında Kıymalı Patates Dizmesi" tarifiyle yarıştı. Gülcan ve Ezgi arasında güç savaşının yaşandığı Gelinim Mutfakta’da Reyhan Hanımın hayranları ile ilgili açıklamaları tartışma yarattı.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN AĞLADI?

Ezgi, çocuğu ile ilgili durum yüzünden gözyaşlarına boğuldu. Çocuğunun hasta olduğunu ve onun yanında olamadığını söyleyen Ezgi duygu dolu anlar yaşadı. Gülcan’ın bilmeden konuşup kendini yaraladığını söyleyen Ezgi, yarışmada çok kaldığı ve çok altın kazandığı için eleştirildiğini söyledi. Ezgi, izleyenlerin sevgisinden dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Gizem, yarışmada yemeğini kötüleyenler karşısında kendisini savundu. Programın sunucusu Fatih Ürek kaynanalara “gelinler, eşleri ile yaşadığı sorunları kime anlatmalı?” sorusunu yöneltti. Bu kaynanalar arasında fikir ayrılığına neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanı alan gelin 4 puanla Gizem olurken günün en düşük ikinci puanı olan isim ise 13 puanla Gülcan oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 18 puanla Nergis oldu.